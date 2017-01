Universidade do Algarve tem inscrições abertas para o “Dia Aberto 2017”

Publicado em 16 Janeiro 2017 por RUA

No dia 23 de fevereiro, a Universidade do Algarve abrirá, uma vez mais, as portas a toda a comunidade. Com o objetivo de divulgar a oferta formativa para 2017/2018 e dar a conhecer o trabalho pedagógico e científico desenvolvido na UAlg, o “Dia Aberto 2017” apresenta um programa variado, com atividades de carácter informativo, pedagógico, experimental e lúdico.

A iniciativa destina-se aos alunos do 9º, 10º, 11º e 12º anos e aos seus professores, mas também a outros agentes educativos, procurando incluir ainda os encarregados de educação e demais cidadãos interessados.

O programa contempla atividades variadas em três campi (Penha, Gambelas e Saúde), onde se realizarão visitas guiadas aos vários departamentos e laboratórios, palestras e várias iniciativas culturais e desportivas.

No ano transato, cerca de 2 mil alunos do ensino básico e secundário dos quatro cantos do Algarve e de algumas escolas do Alentejo marcaram presença no “Dia Aberto”. Com mais de uma centena de atividades, os visitantes experienciaram uma verdadeira viagem ao mundo da investigação, através das várias áreas de estudo da UAlg. Tal como na edição deste ano, todas as atividades foram pensadas de forma a desafiar e interpelar os conhecimentos dos jovens, estimulando o seu sentido crítico, a assimilação de novos conceitos ou a estruturação de matérias já abordadas em sala de aula, através das várias disciplinas que constituem os currículos do ensino básico e secundário em Portugal.

As inscrições são efetuadas exclusivamente online, até dia 17 de fevereiro, através de formulário eletrónico, disponível aqui , onde também poderá ser consultado o programa.