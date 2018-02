Universidade do Algarve tem inscrições abertas para cursos livres de Italiano

Publicado em 26 Fevereiro 2018 por RUA

A Universidade do Algarve oferece cursos livres de Italiano, que irão funcionar em horário pós-laboral, abertos a toda a comunidade. As inscrições online ainda poderão ser efetuadas até ao próximo dia 2 de março.

Os cursos terão o apoio da Embaixada de Itália e do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa e, por esta razão, os inscritos usufruirão de um preço reduzido.

Os cursos de Italiano são os seguintes: Curso de Italiano Nível A1 (iniciação) e Curso de Italiano Nível A2 (básico), segundo o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QCER), terão a duração de 50 horas cada e consistirão no ensino da língua e da cultura italianas.

Será ainda oferecido o Curso de Italiano para o Setor Turístico (nível A1), com a duração de 20 horas, especificamente dirigido para o setor turístico (áreas da hotelaria, restauração, cultura, e setores do imobiliário, dos transportes e das informações turísticas), tendo em conta o aumento considerável da presença de turistas italianos no Algarve e de novos residentes falantes nativos de Italiano.

O preço a pagar para cada curso de 50 horas (de iniciação e básico) é de 125€ + 10€ de inscrição para a comunidade académica (alunos e funcionários) e 135€ +10€ de inscrição para a comunidade não académica. Já o curso de 20 horas (setor turístico) tem um preço de 75€ + 10€ de inscrição para a comunidade académica e de 85€ + 10€ de inscrição para a comunidade não académica.

Os cursos serão lecionados no Campus de Gambelas nos seguintes horários:

Italiano – Iniciação (A1), à 2.ª e 4.ª feira, das 17h30 às 19h30

Italiano – Básico (A2), à 3.ª e 5.ª feira, das 18h00 às 20h00

As inscrições podem ser submetidas através do preenchimento e envio da ficha de inscrição disponível em: https://fchs.ualg.pt/pt/content/cursos-livres-italiano-2018a1-a2-para-setor-turistico