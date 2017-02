Universidade do Algarve promove mais um “Dia Aberto”

Publicado em 20 Fevereiro 2017 por RUA

No dia 23 de fevereiro de 2017, a Universidade do Algarve abrirá, mais uma vez, as portas a toda a comunidade.

Com o objetivo de divulgar a oferta formativa para 2017/2018 e dar a conhecer o trabalho pedagógico e científico desenvolvido na UAlg, o Dia Aberto 2017 apresenta um programa variado, com atividades de carácter informativo, pedagógico, experimental e até lúdico.

A iniciativa é destinada aos alunos dos 9.º, 10.º, 11.º e 12.º anos e seus professores, mas também outros agentes educativos, procurando incluir ainda os encarregados de educação e demais cidadãos interessados.

O programa contempla atividades variadas em três campi (Penha, Gambelas e Saúde), onde se realizarão visitas guiadas aos vários departamentos, palestras e outras iniciativas culturais e desportivas.

Os grupos visitantes devem organizar o seu transporte até Faro. Os grupos que se fizerem transportar em autocarro próprio devem organizar o percurso pelos campi, utilizando os seus autocarros. Os grupos que se fizerem transportar de comboio até à estação da CP em Faro utilizarão, a partir daí, os autocarros disponibilizados pela Universidade do Algarve para circularem entre os campi.

Os alunos e professores que desejarem almoçar nas cantinas universitárias devem mencioná-lo no formulário de inscrição.

O preço da refeição é de 2,55€ para alunos e de 4,05 para docentes e acompanhantes e as senhas deverão ser levantadas no dia da visita.

Consulta o programa aqui