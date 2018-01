Universidade do Algarve promove mais um Dia Aberto

Publicado em 15 Janeiro 2018 por RUA

A Universidade do Algarve e a Associação Académica, no próximo dia 22 de fevereiro receberá centenas de estudantes com a ambição de ingressar no ensino superior. O evento tem como objetivos divulgar a oferta formativa para 2018/2019 e dar a conhecer o trabalho pedagógico e científico desenvolvido na academia.

A iniciativa é dirigida aos estudantes do 9º, 10º, 11º e 12º anos e seus professores, mas também a outros agentes educativos, procurando integrar ainda os encarregados de educação e demais cidadãos interessados.

O Dia Aberto contará com um programa diversificado, integrando várias atividades nos três campi (Penha, Gambelas e Saúde) da qual haverão visitas guiadas aos vários departamentos, palestras e outras iniciativas culturais e desportivas.

As inscrições têm início esta segunda-feira, dia 15 de janeiro, e terminam no dia 15 de fevereiro, sendo que decorrem apenas em plataforma online, através do formulário eletrónico.

Mais informações aqui