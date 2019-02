Universidade do Algarve promove laboratórios participativos para potenciar o setor cultural e criativo do Algarve

Publicado em 30 Janeiro 2019 por RUA

Nos dias 30 e 31 de janeiro irá realizar-se no Teatro das Figuras, em Faro, a primeira fase do Living Labs – Capacitar o setor cultural e criativo do Algarve, organizado pela Universidade do Algarve enquanto entidade parceria do projeto ChIMERA – Innovative cultural and creative clusters in the MED area, financiado pelo Programa INTERREG MED.

Tal como acontecera em ações anteriores organizadas no âmbito do ChIMERA, o Living Labs juntará vários profissionais da área cultural e criativa do Algarve para, coletivamente, esboçarem instrumentos e serviços aplicáveis às necessidades da região. Sendo o primeiro de um conjunto de vários Living Labs a realizar no ano de 2019, este será dedicado ao Plano de Negócio do Cluster Regional.

O projeto ChIMERA insere-se no Eixo Prioritário 1, Objetivo Específico 1.1, tendo como principal objetivo melhorar capacidades de inovação das Indústrias Culturais e Criativas (ICC) e dos atores públicos e privados através da cooperação entre empresas, centros de investigação, entidades públicas e sociedade civil.

A parceria é constituída por Autonomous Region Friuli Venezia Giulia – parceiro líder (Itália), Basilicata Region (Itália), Creative Apulia Cluster Association (Itália), Technology Park Ljubljana Ltd. (Eslovénia), Local Company of Initiatives and Activities of Malaga S.A (Espanha), Chamber of Commerce, Industry and Services of Terrassa (Espanha), University of Algarve, Region of Sterea Ellada (Grécia), Nice Côte d’Azur Chamber of Commerce and Industry (França), University Nice Sophia Antipolis (França), Ministry for Innovation and Public Administration (Albânia) e Ministry of Economic Development – Directorate General for Industrial Policy, Competitiveness and SME’s (Itália).

O ChIMERA conta ainda com a participação da Direção Regional de Cultura do Algarve (DRC-Alg) enquanto parceiro associado.