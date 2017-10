Universidade do Algarve participa na maior feira de Educação do Brasil

Publicado em 04 Outubro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve está a participar na maior feira de educação da América Latina, o Salão do Estudante, que iniciou a 30 de setembro e termina a 10 de outubro, e decorre um pouco por todo o Brasil, em cidades como S. Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Salvador.

Esta feira atrai mais de 30 mil alunos do ensino médio brasileiro, equivalente ao ensino secundário, que procuram em Portugal uma alternativa de ensino superior com qualidade. A UAlg partilha com outras universidades portuguesas o pavilhão “Universities Portugal” e faz-se representar pelo seu Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM). Segundo Marleni Azevedo, coordenadora do GRIM, os alunos procuram informações como “a oferta formativa, o valor da propina, o custo de vida, o processo do visto de estudos, entre outras questões práticas”.

“Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”

A participação da UAlg insere-se no projeto “Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 2020, através do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização, que tem como objetivo promover e reforçar a notoriedade e atratividade da Universidade do Algarve e da Região, através da implementação de ações que visam a internacionalização e o consequente aumento do número de estudantes, docentes e investigadores internacionais.

De realçar que atualmente cerca de 40 estudantes brasileiros integram a comunidade académica da UAlg e aqui se encontram a fazer uma licenciatura completa. O contingente brasileiro é o mais numeroso entre os alunos internacionais, sendo que, só neste ano letivo (2017/18), cerca de 250 novos estudantes deste país se matricularam na UAlg.

Recorde-se que a Academia algarvia foi uma das primeiras instituições portuguesas a estabelecer este convénio, tendo celebrado, em 2014, um protocolo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), organismo que, no Brasil, regula o acesso ao ensino superior e que permite que os alunos brasileiros possam candidatar-se à UAlg com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), equivalente ao exame nacional português de acesso ao ensino superior. Desde então, o número de estudantes brasileiros não tem parado de crescer, começando primeiro 50, seguindo-se 115, depois 180, até aos atuais 400.