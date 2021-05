Universidade do Algarve organiza masterclasses dedicadas à Dieta Mediterrânica

Publicado em 12 Maio 2021 por RUA FM

A Universidade do Algarve, através do Centro de Investigação MED – Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, vai promover três masterclasses sobre Dieta Mediterrânica.

Com o objetivo de promover o Dieta Mediterrânica como um conceito multidisciplinar, mas agregador de diferentes valências, que vão desde o território, à alimentação e aos diferentes estilos de vida, a presente iniciativa estrutura-se em três Masterclasses diferentes.

No dia 20 de maio, às 10h00, realizar-se-á a Masterclasse 1, que apresentará uma “Breve história do mediterrâneo e a humanização da paisagem”, mostrando como a evolução das diferentes civilizações moldou a nossa paisagem natural e cultural.

No dia 25 de maio, às 15h00, a Masterclasse 2 abordará “Os pilares da alimentação e gastronomia mediterrânica: aspetos nutricionais e estilo de vida saudável». O padrão alimentar mediterrâneo promove a adoção de hábitos alimentares saudáveis, enaltecendo o prazer de uma boa comida e das refeições de convívio, mais compatíveis com um estilo de vida saudável e sustentável.

A finalizar, no dia 29 de maio, às 9h00, decorrerá a Masterclasse 3, focando-se no tema “O papel do património cultural no desenvolvimento de ofertas turísticas: oportunidades e desafios». A Dieta Mediterrânica, no seu conceito mais lato, pressupõe um conjunto de ativos tangíveis e intangíveis culturais específicos de cada território que, valorizados, suportam o desenvolvimento e o desenvolvimento do mesmo.

As masterclasses decorrem no âmbito do projeto MD.net: When Brand Meets People, cofinanciado pelo Programa Interreg Med, e destinam-se ao público em geral. São online e gratuitas, mas limitadas a 30 participantes.

