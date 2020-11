Universidade do Algarve obtém Certificado de Healthy Campus

Publicado em 16 Novembro 2020 por RUA FM

Na semana passada, foi atribuído à Universidade do Algarve o “Certificado de Healthy Campus” da Federação Internacional de Desporto Universitário (FISU), sendo uma das primeiras Instituições de Ensino Superior em Portugal a conseguir esta distinção.

O programa de Certificação Mundial Healthy Campus criado pela FISU envolve universidades de mais de 30 países e procura contribuir para a promoção da saúde e do bem-estar nos campi universitários.

Este programa avalia as Instituições de Ensino Superior em ciclos de dois anos. O primeiro ciclo consiste numa autoavaliação, enquanto que o segundo tem por base uma auditoria local.

Para a obtenção deste certificado, a Universidade do Algarve teve que demonstrar as boas práticas que desenvolve em diversos indicadores, distribuídos por sete domínios: atividade física e desporto; nutrição; prevenção de doenças; saúde mental e social; comportamentos de risco; ambiente, sustentabilidade e responsabilidade social; gestão do campus saudável