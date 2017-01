Universidade do Algarve mostra-se na FITUR 2017 (com áudio)

Publicado em 18 Janeiro 2017 por RUA

Até ao próximo domingo, 22 de Janeiro, a Universidade do Algarve marca presença na FITUR – Feira Internacional de Turismo em Madrid, que abre hoje as suas portas.

Durante 5 dias, a academia algarvia dá a conhecer aos visitantes a sua oferta formativa, bem como as áreas de serviços, cursos de Verão, entre muitas outras iniciativas.

O convite para esta participação da UAlg num dos maiores certames da Europa dedicado ao turismo, foi feito pela Região de Turismo do Algarve.

No zona dedicada à região algarvia, para além da Universidade do Algarve, marcam também presença, nos seus próprios espaços, a Rota dos Vinhos do Algarve, o projeto Dieta Mediterrânica, Algarve Nature Week, a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e o programa cultural «365 Algarve».

A RUA FM esteve em direto com André Botelheiro, coordenador do Gabinete de Comunicação e Protocolo da UALg que se encontra em Madrid a representar a academia algarvia e também com João Fernandes, Vice Presidente da Região de Turismo do Algarve, entidade responsável pela promoção da região nesta FITUR 2017.

Ouve aqui o direto