Universidade do Algarve lançou Colégio Doutoral

Publicado em 30 Março 2021 por RUA FM

A Universidade do Algarve (UAlg) lançou recentemente um Colégio Doutoral para promover a interação dos seus doutorandos, com as entidades regionais, nacionais e internacionais, especialmente fora dos muros da academia.

Este Colégio pretende dar uma resposta integradora aos diferentes programas de Doutoramento oferecidos na UAlg, em articulação com as Unidades Orgânicas e com os Centros de Investigação, e tem como missão, garantir e promover a qualidade da formação, bem como desenvolvimento de competências profissionais nos seus estudantes, que respondam às necessidades da região algarvia a nível de investigação aplicada e que conduzam à inovação socialmente relevante. As atividades a realizar neste âmbito incluem também a formação avançada a distância, contribuindo ainda para a prossecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS); com impacto em regiões mais desfavorecidas.

Leonor Cancela, professora catedrática da UAlg, foi nomeada diretora do Colégio Doutoral, que será liderado com a supervisão de Alexandra Teodósio, vice-Reitora para a Investigação e Internacionalização, contando ainda com uma comissão coordenadora que também inclui estudantes doutorandos e investigadores, para além de docentes com experiência em orientação de doutoramentos.

Segundo a vice-reitora, “este é um projeto emblemático do plano estratégico da UAlg 2017-2021, que ambiciona atrair os melhores candidatos de doutoramento do País e do mundo, bem como a melhoria da formação oferecida, promovendo a sua retenção na região. O Colégio Doutoral permite ainda fomentar o desenvolvimento de competências transversais, a integridade académica, a ética, a comunicação científica e o empreendedorismo”.

Pretende-se ainda, valorizar os Programas de Doutoramento existentes na Universidade do Algarve, com a oferta conjunta de uma formação transversal aos estudantes, não apenas nos domínios científico e técnico, mas também na aquisição de competências, nos domínios pessoal, social e profissional, o que será transferível quer para o processo do doutoramento em curso, quer para uma atividade profissional inovadora no pós-doutoramento.

Neste contexto, constitui um dos principais fundamentos da criação deste Colégio Doutoral o Plano de Atividades 2020 da UAlg. Este Plano assenta fundamentalmente em três grandes objetivos estratégicos, educação, investigação e transferência e comunidade, e reconhece a relevância da formação doutoral no aumento de atividades inovadoras na região com potencial aplicação a nível de produtos e serviços, que aumentem a qualidade de vida da população algarvia.

O Colégio Doutoral da UAlg insere-se na Unidade de Apoio à Investigação (UAIC) e articula-se com o Gabinete Alumni e Saídas Profissionais (GASP). Anualmente, realizará um “Encontro UAlg Doctoral College”, com todos os doutorandos e orientadores, em regime de rotatividade e parceria com Municípios do Algarve e empresas, na presença de parceiros internacionais estratégicos.

Mais informações em: https://www.ualg.pt/colegio-doutoral