Universidade do Algarve lança laboratórios de Energia Azul no âmbito do projeto Maestrale

Publicado em 04 Abril 2018 por RUA

A Universidade do Algarve, através do CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, realizou, no passado mês de março, o laboratório Energia Azul (Blue Energy Lab – BEL).

O primeiro BEL é uma atividade do projeto MAESTRALE, ao abrigo do Programa INTERREG MED, eixo prioritário 1, objetivo específico 1.1.

Os BELs são compostos por encontros e debates sobre Blue Energy, entre os atores da “Quadruple Helix”, que incluem empresas, centros de I&DT, autoridades públicas e população em geral.

O CRIA, associando-se à iniciativa INOVA ALGARVE 2020, organizada pelo NERA, apresentou o projeto MAESTRALE e lançou a atividade dos BELs.

Estiveram presentes cerca de 300 pessoas, desde empresas, SMEs, empreendedores, centros de I&DT, municípios do Algarve, autoridades locais e regionais, entre outros.

A atividade dos BELs prevê a realização de quatro encontros no decorrer do projeto, de onde sairão dois projetos-piloto em Blue Energy, que irão ser desenvolvidos e apoiados pelo MAESTRALE.

O projeto MAESTRALE é uma iniciativa desenvolvida ao abrigo do Programa INTERREG MED, eixo prioritário 1, objetivo específico 1.1.