Universidade do Algarve lança Cátedra Unesco em Ecohidrologia

Publicado em 23 Novembro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve é uma das 48 universidades a nível mundial distinguida com uma cátedra UNESCO na área da água. A cerimónia de lançamento está marcada para o dia 24 de novembro, às 9h15, no Auditório Vermelho da Faculdade de Economia (edifício 9), no Campus de Gambelas.

A cerimónia de lançamento contará com a participação de prestigiados especialistas, centrando-se ainda na rede de Cátedras UNESCO, em Portugal.

A Cátedra Unesco em Ecohidrologia tem por objetivo apoiar a implementação da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, e contribuir para os objetivos do Programa Hidrológico internacional da UNESCO: “Water Security: Responses to Local, Regional, and Global Challenges”, sobretudo no âmbito do tema 5 “Ecohydrology, engineering harmony for a sustainable world”.

Na Universidade do Algarve, a cátedra será coordenada por Luis Chícharo, docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg, que coordena ainda uma rede de 16 universidades de todas as regiões do mundo.