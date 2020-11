Universidade do Algarve lança 7ª edição do Concurso de ideias «Ideias em Caixa»

Publicado em 20 Novembro 2020 por RUA FM

A Universidade do Algarve, através da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia – CRIA, em parceria com a Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA) e a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), organiza a 7ª edição do Concurso «Ideias em Caixa». As candidaturas estão abertas até ao dia 26 de fevereiro de 2021 e podem ser concretizadas em www.cria.pt.

Esta iniciativa, que visa estimular o empreendedorismo e a criação de novas empresas na região, prevê a entrega de prémios no valor de 5 mil euros aos vencedores, perfazendo um total de 30 mil euros, nas seis categorias seguintes: I&DT – Prémio Caixa Geral de Depósitos, Indústrias Culturais e Criativas (ICC) e Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE), Agroalimentar, Saúde e Bem-Estar, Energias Renováveis e Mar.

O concurso conta com três fases distintas, culminando a última com a apresentação dos modelos de negócio ao júri. Até à fase final, todos os participantes do presente concurso terão acesso a um conjunto de seminários e oficinas de maturação, onde desenvolverão as suas ideias de negócio através de consultoria especializada nas diferentes áreas de criação e gestão de empresas, marketing, finanças, obtenção de financiamento, entre outros temas.

Desde a sua primeira edição que a presente iniciativa contabiliza mais de 400 candidaturas, tendo apoiado a criação e consolidação de mais de 40 empresas na região, contribuindo assim para a criação de valor do ecossistema empreendedor da região do Algarve.

Esta iniciativa constitui uma das atividades nucleares do projeto Restart Algarve: Rede Regional de Apoio ao Empreendedorismo, cofinanciado pelo Sistema de Apoio ás Ações Coletivas – Promoção do Espírito Empresarial, do Programa Operacional Regional do Algarve 2014-2020 (CRESC Algarve 2020). O projeto é desenvolvido em parceria com a Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA) e com a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE).