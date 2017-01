Universidade do Algarve inicia estudo sobre consumo de produtos agroalimentares locais nos hotéis e restaurantes da região

Publicado em 17 Janeiro 2017 por RUA

Sob a alçada do projeto Agrotur, que tem como objetivo reforçar fatores de competitividade das empresas agroalimentares dos territórios de baixa densidade do Algarve, a Universidade do Algarve vai iniciar um estudo de diagnóstico da realidade das trocas comerciais entre o setor agroalimentar e os hotéis e restaurantes na região.

O projeto Agrotur surgiu na sequência da Estratégia para a Especialização Inteligente (RIS3), que recomenda o reforço da cadeia de valor regional, explorando sinergias intersetoriais. Com um conjunto de atividades desenhadas para potenciar os produtos do setor agroalimentar, através da sua integração no consumo intermédio do setor turístico, o Agrotur contempla, ainda, a realização de um estudo alargado, não só junto de produtores das regiões de baixa densidade, mas também de responsáveis da hotelaria e restauração ou de outros stake-holders de relevo na região. “O grande objetivo é perceber em que moldes podem e devem avançar estas novas redes comerciais a estabelecer”, explica Hugo Barros, responsável pelo CRIA da Universidade do Algarve.

O estudo propõem caracterizar a oferta dos territórios de baixa densidade e a procura das empresas do setor do Turismo do Algarve, mapeando, por um lado, as parcerias já existentes e, por outro, analisando estratégias de comercialização e de distribuição que permitirão aumentar o consumo interno destes produtos locais. Este estudo visa, ainda, estimar o valor acrescentado que estas novas redes de parceria poderão trazer para a região.

Já foram visitadas várias freguesias de baixa densidade incluídas no projeto e, apesar de terem uma população bastante envelhecida e mais mobilizada para a produção agroalimentar de subsistência, verificou-se que essa realidade pode estar a mudar. Existe já um conjunto pequeno, mas significativo de exceções: para além dos pequenos produtores que se lançaram com os anteriores programas de apoio e cujos projetos têm vindo lentamente a vingar, encontram-se jovens empreendedores que, com a recente crise, se instalaram nestas zonas mais rurais para capitalizar património familiar até aqui abandonado.

O projeto Agrotur – Promoção de produtos agroalimentares dos territórios de baixa densidade no setor do turismo vai decorrer até ao final deste ano. É uma iniciativa conjunta do NERA, da UAlg e da Tertúlia Algarvia, financiada pelo CRESC – Algarve 2020.

Os interessados em obter mais informação sobre o projeto deverão contactar o CRIA, através do endereço cria@cria.pt.