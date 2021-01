Universidade do Algarve entrega Prémio Carreira Alumni

Publicado em 28 Janeiro 2021 por RUA FM

A Universidade do Algarve promove pelo quinto ano consecutivo o Prémio Carreira Alumni. Este ano a premiada é Sílvia Socorro, licenciada em Biologia Marinha e Pescas, que vai ser distinguida numa cerimónia que se realizará por videoconferência, no dia 5 de fevereiro, às 18h00.

Vai ainda ser atribuída uma menção honrosa a Paulo Nóbrega Serra, licenciado em Línguas e Literaturas Modernas- Variante de Estudos Portugueses.

Sobre Sílvia Socorro

Na Universidade do Algarve concluiu a licenciatura em Biologia Marinha e Pescas em 1994. Terminou o mestrado em Aquacultura em 1997 e o doutoramento em Biologia, especialidade em Biologia Molecular em 2001.

Realizou um pós-doutoramento em Biologia Molecular no Ottawa Health Research Institute do Ottawa Hospital, no Canadá, entre 2000 e 2001, e entre 2001 e 2002 concluiu um pós-doutoramento em Biologia Molecular realizado no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.

Em 2013 obteve a Agregação em Biomedicina na Universidade da Beira Interior.

É diretora de curso do doutoramento em Biomedicina e professora catedrática do Departamento de Ciências Médicas na Universidade da Beira Interior, e coordenadora Científica do Centro de Investigação em Ciências da Saúde.

Lidera um grupo de investigação cujos interesses se centram fundamentalmente no estudo das alterações hormonais e metabólicas associadas à infertilidade masculina e ao cancro. Ao longo dos anos, a sua atividade de investigação contribuiu para a caracterização das ações fisiológicas das hormonas esteroides sexuais nos tecidos reprodutivos, nomeadamente testículo e próstata. Foram identificadas novas proteínas com um papel relevante no controle da sobrevivência e morte celular, e com impacto na produção de gâmetas masculinos e desenvolvimento de tumores. O trabalho da sua equipa de investigação tem vindo ainda a demonstrar a ação dos esteroides no controle do metabolismo energético, e de que modo estas alterações se relacionam com a agressividade do cancro da próstata. Foram identificados um conjunto de alvos moleculares com potenciais aplicações terapêuticas baseadas na atividade hormonal ou regulação do metabolismo.

Sobre Paulo Serra

Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas – Variante de Estudos Portugueses em 2002.

Terminou o mestrado em Literatura, especialização em Literatura Comparada em 2006 e em 2013 completou o doutoramento em Literatura, especialização em Literatura Comparada.

As suas funções no exterior têm tido como motivo primordial o ensino e a divulgação da Língua Portuguesa. Atualmente, exerce funções de Agente de Cooperação, como perito em Timor-Leste, no Projeto FOCO.UNTL (com protocolo de cooperação entre o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., através do Centro de Língua Portuguesa de Díli, com a Universidade de Timor-Leste (UNTL).

O seu percurso internacional iniciou em 2013, com a docência de língua portuguesa na Polónia, tendo posteriormente assumido a direção do departamento de Português na Universidade do Botsuana, em Gaborone. Em 2017 exerceu as funções de coordenação do Camões – Centro Cultural Português, Pólo da Beira, onde para além da docência, promoveu e organizou eventos culturais.

