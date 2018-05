Universidade do Algarve e Ordem dos Psicólogos Portugueses assinam protocolo pioneiro

Publicado em 14 Maio 2018 por RUA

A Universidade do Algarve e a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) assinaram, no passado dia 10 de maio, na sede da OPP, em Lisboa, um protocolo de cooperação, com o intuito de promover iniciativas de cooperação pedagógica, científica e técnica na prossecução do objetivo do aumento do sucesso académico e da diminuição do abandono escolar na UAlg.

Com este protocolo, assinado por Saúl Neves de Jesus, vice-reitor da UAlg, e Francisco Rodrigues, bastonário da OPP, a UAlg torna-se a primeira instituição de Ensino Superior em Portugal a estabelecer uma parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses.

O abandono escolar é uma das principais preocupações das instituições de Ensino Superior em Portugal, tendo a Secretaria de Estado do Ensino Superior convidado a Ordem dos Psicólogos Portugueses a participar para colaborar com as universidades e politécnicos no sentido da diminuição das taxas de abandono atualmente verificadas.

A proximidade entre a UAlg e a Ordem dos Psicólogos Portugueses é também suportada pelo facto de Teresa Espassandim, vogal da Direção da OPP, ser membro do Conselho Geral da UAlg e por Saúl de Jesus, vice-reitor da Academia algarvia, ser o Coordenador da Comissão para a Cooperação com o Ensino Superior e a Investigação em Psicologia, da OPP.

Os comentários dos representantes de ambas as instituições podem ser vistos em https://youtu.be/u7NIwy_uUyo