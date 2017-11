Universidade do Algarve desenvolve cursos online para empresas do setor agroalimentar

Publicado em 17 Novembro 2017 por RUA

No âmbito do projeto «Sabor Sur: Laboratório de inovação empresarial dos mercados transfronteiriços agroalimentar e hotelaria», realizou-se no passado dia 9 de novembro na Tertúlia Algarvia a segunda reunião desta nova parceria, que envolve Portugal e Espanha.

Na reunião foram identificadas algumas das necessidades formativas do mercado-alvo (setor agroalimentar) e definidas as principais temáticas e cursos a realizar pelas várias entidades participantes no projeto. A Universidade do Algarve, através do MeditBio, Departamento de Engenharia Alimentar e CRIA, são responsáveis por desenvolver cursos nas seguintes áreas temáticas:

Segurança microbiológica dos produtos tradicionais, nomeadamente parâmetros de segurança e higiene alimentar aplicados à produção alimentar e microbiologia do ambiente, superfícies e manipuladores;

Azeitonas de mesa, através da caracterização, valor nutricional, potencial de utilização e processamento do fruto;

Propagação básica das plantas silvestres comestíveis, tal como valor nutricional e benefícios para a saúde;

Produção de licores tradicionais, através da definição, classificação e características de diferentes tipos de licores e, ainda, da análise dos parâmetros de qualidade;

Propriedade Intelectual focada nas necessidades do setor agroalimentar;

Técnicas de criatividade para o desenvolvimento de produtos e serviços, em ambiente empresarial.

Depois de concluídos, os cursos irão integrar um conjunto mais vasto de ofertas formativas, a disponibilizar em português e em espanhol na Plataforma Ruta CECE (https://www.rutacece.com/pt/elearning). A presente plataforma permitirá aumentar o acesso às mais variadas ofertas formativas e demais recursos de forma gratuita e didática. Adicionalmente, ou a título de complementaridade, o projeto prevê a realização de Laboratórios que permitirão aos empresários adquirir e colocar em prática novos conhecimentos.

Esta atividade tem como principal objetivo proporcionar uma maior aproximação entre o know-how produzido nas universidades e nas empresas do setor agroalimentar, promovendo a inovação e o aumento da competitividade empresarial através da colaboração transfronteiriça Portugal – Espanha.

O projeto Sabor Sur é cofinanciado pelo Programa Interreg V-A Espanha-Portugal.

Mais informação sobre o projeto: www.cria.pt