Universidade do Algarve desafia a região a empreender e inovar

Publicado em 24 Fevereiro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve, através da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA), inicia já no próximo dia 3 de março o Roadshow Autarquia INOVA. Este Roadshow, que consiste num conjunto de 16 sessões, uma em cada município do Algarve, tem como objetivo estimular iniciativas empreendedoras que resultem na criação de novas empresas e promover a incorporação de inovação no tecido empresarial da região, através da disseminação de boas práticas e a apresentação de testemunhos de empresas algarvias que desenvolvem projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico e de inovação.

Segundo Hugo Barros, coordenador do CRIA, “este Roadshow pelos 16 concelhos do Algarve procura estimular ideias e projetos, apoiando e direcionando potenciais empreendedores para a concretização dos seus projetos empresariais”. Também se procura “identificar e apoiar empresas já constituídas que tenham ou procurem desenvolver uma componente inovadora na oferta dos seus produtos ou serviços, eventualmente em colaboração com a Universidade”.

O programa das sessões divide-se em duas partes: a primeira orientada para potenciais empreendedores, e a segunda para empresários já estabelecidos.

O calendário completo, incluindo programas das sessões, e respetivos formulários de inscrição, é o seguinte:

Loulé 3 março Programa Inscrição Portimão 10 março Programa Inscrição Monchique 14 março Programa Inscrição Albufeira 20 março Programa Inscrição Olhão 21 março Programa Inscrição Faro 22 março Programa Inscrição Vila do Bispo 28 março Programa Inscrição Vila Real Sto. António 29 março Programa Inscrição Tavira 30 março Programa Inscrição São Brás Alportel 3 abril Programa Inscrição Lagos 4 abril Programa Inscrição Castro Marim 6 abril Programa Inscrição Aljezur 7 abril Programa Inscrição Lagoa 10 abril Programa Inscrição Alcoutim 11 abril Programa Inscrição Silves 12 abril Programa Inscrição

Esta iniciativa é organizada pela UAlg, em colaboração com o NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, e é cofinanciado pelo Sistema de Apoio a Ações Coletivas do Programa Operacional CRESC Algarve 2020, através dos projetos CRIA START + Projeto de Fomento e Apoio ao Empreendedorismo e à Criação de Novas Empresas Inovadoras e TT 2.0. – Projeto de Aceleração dos Processos de Transferência de Tecnologia e Conhecimento para o Mercado.