Universidade do Algarve cria selo “Empresa Amiga dos Estudantes da UAlg”

Publicado em 16 Junho 2021 por RUA FM

A Universidade do Algarve está a desenvolver o projeto “Empresa Amiga dos Estudantes da UAlg”, com o objetivo de os auxiliar na procura de uma atividade profissional em part-time, que lhes permita alguma rentabilidade financeira, conciliável com a vida académica.

A concretização desta iniciativa passa pela assinatura de uma Carta de Compromisso entre a Universidade do Algarve e a empresa interessada em participar nesta iniciativa.

Nesta Carta, a empresa participante assume o compromisso de, para além das obrigações previstas na lei, proporcionar aos estudantes um enquadramento e ambiente profissional que permita compatibilizar a atividade profissional com os estudos.

À empresa é-lhe conferido o direito de utilizar o selo “Empresa amiga dos estudantes da UAlg”, o qual poderá ser utilizado em todos os seus materiais de comunicação, servindo como símbolo de reconhecimento deste compromisso no âmbito da política de responsabilidade social.

Já se inscreveram mais de uma centena de estudantes da UAlg para participar neste projeto, no qual participam várias dezenas de empresas da região do Algarve.

As empresas interessadas deverão contactar o Gabinete Alumni e Saídas Profissionais (GASP), através do seguinte e-mail: alumni@ualg.pt

Também os estudantes interessados em participar neste programa poderão inscrever-se através do formulário.