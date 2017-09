Universidade do Algarve cresce acima da média nacional na 2ª fase do Concurso de Acesso ao Ensino Superior

Publicado em 28 Setembro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve (UAlg) recebe mais 347 alunos colocados, mais 10% do que no ano transato, na 2ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, segundo os dados publicados pela Direção Geral do Ensino Superior (DGES), com um crescimento muito superior face à média nacional (+3%).

Terminada a 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, a Universidade do Algarve volta a apresentar uma evolução favorável dos principais indicadores de procura e de ocupação de vagas:

- A UAlg continua a crescer na procura dos candidatos, tendo somado, entre os inscritos na 1.ª fase e de colocados na 2.ª fase, um total de 1.319 novos alunos (+7% do que ano transato).

- Regista uma taxa de ocupação de 88% das vagas oferecidas para 2017/18, o que representa um acréscimo de 5 pontos percentuais em relação a 2016/17.

- De realçar ainda que o número de cursos com a totalidade das vagas preenchidas após a 2.ª fase continuou a sua trajetória ascendente, com um crescimento de 30% face à 2ª fase de 2016/17, verificando-se que 33 cursos esgotaram as vagas.

- O número de vagas não ocupadas também teve uma redução substancial de -30%, relativamente à 2º fase de 2016/17, correspondendo a 168 vagas sobrantes, que ficam disponíveis para a 3ª fase. Este decréscimo foi superior ao registado a nível nacional (-22%).

Recorde-se que na 1º fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, do presente ano letivo, a Universidade do Algarve já havia registado um crescimento de 8% (comparativamente com 2016/17), sendo esses os melhores resultados da academia algarvia desde o ano de 2010. Ao mesmo tempo que, pelo terceiro ano consecutivo, voltou a ultrapassar a fasquia de mais de um milhar de estudantes colocados.