Universidade do Algarve assinou protocolos com a ALTICE Portugal SA

Publicado em 04 Outubro 2018 por RUA

A Universidade do Algarve formalizou, hoje, dia 3 de outubro, protocolos de cooperação com vários parceiros, entre os quais a Altice Portugal S.A, numa cerimónia que decorreu na sala de Seminários da Reitoria (Edifício 5), no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve.

Com o objetivo de promover a captação e retenção de talento na região, bem como o desenvolvimento de projetos académicos de interesse público ou de negócio que dinamizem a economia regional, foi assinado um protocolo de cooperação entre a UAlg e a Altice Labs SA. Este protocolo tem como finalidade o estabelecimento de ações de colaboração científico-tecnológicas, tendo em vista o desenvolvimento de atividades voltadas para a formação de recursos humanos e para a difusão de conhecimento. Alcino Lavrador, diretor geral da Altice Labs, lembrou os 45 anos ligados à academia “como potencial de investigação e inovação para servir as pessoas e tornar os nossos serviços mais eficientes”

Tendo em conta o know-how em investigação científica e académica da UAlg, foi também assinado um protocolo de cooperação tendo em vista a realização um Fórum Tecnológico subordinado ao tema “Impacto da Transformação Digital nos Serviços e Turismo da Região Algarvia”, que envolve as seguintes entidades: Universidade do Algarve; Município de Faro; Altice Portugal S.A; Altice Labs S.A; Megafin, Sociedade Editora S.A.

Por último foi estabelecido um protocolo geral de cooperação entre a empresa ALTICE Portugal SA, e a Associação Algarve Science and Technology Park (ASTP) – Parque da Ciência e Tecnologia do Algarve, para promoção de um ecossistema de inovação regional. Além da UAlg, a ASTP tem como associados os Municípios de Faro e de Loulé, e a Associação Nacional de Jovens Empresários. Este protocolo tem como objetivo a criação e dinamização do ecossistema tecnológico na região algarvia, promovendo novas oportunidades tecnológicas para empresas que trabalhem na área das Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE), da Saúde e Bem-Estar, das Industrias Culturais e Criativas, do Mar, do Agroalimentar, e da Energia.

Para Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, este é mais um passo importante no ecossistema de parcerias já que “este protocolo tem como objetivo o desenvolvimento de projetos académicos de interesse público ou de negócio que dinamizem a economia regional. Para a Altice Portugal, as universidades portuguesas têm sido basilares no sucesso dos projetos, da dinâmica empreendida e do negócio com o mundo. Em coerência com este desígnio, a Altice Portugal vai apoiar o projeto Algarve Tech Hub em várias vertentes, a começar pelos laboratórios Altice – Altice Labs – que terão um papel central no apoio da Altice Portugal a este projeto. A Altice Labs, como é público, tem um know-how reconhecido em termos de expertise, tecnologia e inovação e dispõe de conhecimento e parcerias que podem acrescentar muito valor ao projeto, contribuindo significativamente para o seu desenvolvimento e potencial de sucesso.”.

Já o reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, refere que “este apoio é fundamental, tratando-se de uma parceria chave para a Universidade do Algarve. A Altice Portugal e a Altice Labs serão parceiros estratégicos para alavancar dinâmicas que vão beneficiar não só a Universidade, mas todo o território do Algarve”.

O presidente da Câmara de Municipal Faro, Rogério Bacalhau, destaca o contributo que é dado pela Altice ao projeto Algarve Tech Hub, “no qual estamos muito empenhados, permite-nos alargar horizontes para todos os empreendedores, que cada vez mais procuram o Algarve e Faro, como um polo de inovação, dinamismo e empreendedorismo e reforça a oportunidade para sermos a casa de mais empresas tecnológicas, serviços de inovação e start-ups nacionais e de outros países. Em resultado do dia de trabalho de hoje, aumentámos para Faro, para a Academia e para o Algarve, a nossa capacidade de atrair emprego e investimento qualificado em áreas muito diversificadas, aspeto que fica claramente reforçado com a notícia, também conhecida hoje, sobre a realização em 2019, de um grande fórum sobre a digitalização do turismo aqui, no nosso concelho.».

Um papel fulcral sublinhado por Hugo Vieira, diretor nacional da ANJE. “A Associação Algarve STP tem servido de estímulo para projetos de base tecnológica, em parceria também com a Universidade do Algarve. O protocolo com a Altice Portugal surge no momento certo e no sentido de aportar valor a este movimento de convergência, que já existe, solidificando este caminho que temos vindo a percorrer. Estamos certos de que este é o início de uma parceria que trará benefícios claros para o ecossistema empreendedor do Algarve e queremos agradecer à Altice Portugal por este compromisso com o Algarve Tech Hub”.

Alcino Lavrador, diretor da Altice Labs, confirma que “através dos nossos laboratórios, temos promovido e cultivado esta parceria com universidades de todo o país, já que consideramos que a Academia é um pilar da nossa atuação, porque permite alargamos o potencial de investigação e produção de base tecnológica. É isto que mais que contribui para a nossa missão de produção de soluções que tornem também as empresas mias eficientes. Quando hoje a Altice Portugal promove a proximidade com as pessoas e com o território trata-se também de uma aposta na inovação e no reforço desta capacidade de investigação. Trata-se de transformar conhecimento que é produzido nestes verdadeiros centros de saber, em produtos e serviços. É com muito gosto que alargamos o nosso ecossistema de parcerias à Universidade do Algarve, estamos certos que será profícua, quer seja através de financiamento de projetos, quer seja através de outros pontos de convergência.”

A Universidade do Algarve, em conjunto com a Altice Portugal, vai ainda organizar uma conferência para pensar o futuro, com a chancela e patrocínio do Jornal Económico. Para Luís Trindade, administrador deste órgão de comunicação social, “é um gosto que nos convidem para esta iniciativa, já que estamos prontos para fazer literacia financeira no país em todos os projetos que sejam relevantes para a sociedade e também aqui no Algarve.”

O fórum vai realizar-se em 2019, sob o tema “Impacto da transformação digital nos serviços e turismo na região Algarvia”, com especialistas de várias áreas para pensar a importância das TIC no futuro da região. A iniciativa irá integrar as comemorações dos 40 anos da UAlg.