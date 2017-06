Universidade do Algarve assina protocolo de colaboração com a Universidade de Leicester

Publicado em 26 Junho 2017 por RUA

A Universidade do Algarve, através do Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR), acaba de estabelecer um protocolo de colaboração com a Universidade de Leicester (UoL, Reino Unido). A colaboração iniciar-se-á ainda no mês de junho com um projeto financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates.

O acordo visa o desenvolvimento de projetos de investigação conjuntos, em que parte da pesquisa é desenvolvida nas unidades de investigação do CBMR. Durante este mês, a Universidade do Algarve receberá o projeto de investigação biomédica “Avaliação da erradicação da Shigelose por tratamento com bacteriófagos em Mus musculus”, que tem como principal objetivo avaliar a capacidade terapêutica de bacteriófagos no combate à Shigelose, um flagelo que afeta milhares de crianças nos países em vias de desenvolvimento.

O projeto, liderado por Martha Clokie e Nathan Brown, da Universidade de Leicester, e financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, será entregue à colaboração dos investigadores da UAlg Karl Magnus Petersson, Inês Araújo e Vítor Fernandes que, através da unidade de experimentação animal, ajudarão a desenvolver esta pesquisa.