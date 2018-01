Universidade do Algarve apresenta valências na FITUR 2018

Publicado em 17 Janeiro 2018 por RUA FM

De 17 a 21 de janeiro, a UAlg volta a marcar presença, pelo segundo ano consecutivo, na Feira Internacional de Turismo (FITUR 2018), em Madrid. Num stand, que partilhará com a região do Porto e Norte de Portugal, o Algarve irá apresentar a sua oferta em diversas áreas e a UAlg irá divulgar as suas várias valências, incluindo as mais ligadas ao setor do Turismo.

Num espaço conjunto e a convite da Região de Turismo do Algarve, a Universidade do Algarve vai dar a conhecer as suas maiores valências e competências, os programas de mobilidade, iniciativas como os “Cursos de Verão”, a oferta e prestação de serviços, incidindo não só no setor do Turismo, mas também em todas as outras áreas e potencialidades.

Para André Botelheiro, coordenador do Gabinete de Comunicação da UAlg, “a participação da Universidade na maior feira de Turismo do mundo ajudará a consolidar o Turismo académico e científico, tendo em conta a grande mobilidade que existe à escala mundial”. Várias escolas de turismo, de vários países europeus, irão visitar a FITUR e, por isso, “esta será uma oportunidade para ficarem a conhecer a oferta formativa da UAlg”.

De realçar que de Espanha provém um grande número de alunos para a UAlg. Quer pela proximidade, quer por razões históricas, quer ainda pelas parcerias com várias universidades e empresas deste país, esta participação na FITUR será uma mais-valia.

No que diz respeito à formação, a UAlg tem seis programas focados neste setor. Oferece um curso Técnico Superior Profissional (TesP) em Gestão e Animação Turística, 2 licenciaturas, uma em Turismo e outra em Gestão Hoteleira, 2 mestrados, Direção e Gestão Hoteleira e Turismo e um doutoramento em Turismo.

Apostando, cada a vez mais, na internacionalização e tendo como público-alvo o mundo global, a UAlg já leciona 19 programas de mestrado e 12 programas de doutoramento em língua inglesa, prevendo-se que estes números aumentem no próximo ano letivo.

Situado no pavilhão 4 da feira, o stand do Algarve poderá ser visitado até sexta-feira apenas por profissionais. Sábado e domingo estará aberto ao público em geral.

“Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”

A participação na FITUR insere-se no projeto “Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 2020, através do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização, que tem como objetivo promover e reforçar a notoriedade e atratividade da Universidade do Algarve e da Região, através da implementação de ações que visam a internacionalização e o consequente aumento do número de estudantes, docentes e investigadores internacionais.