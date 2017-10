Universidade do Algarve acolhe IV Fórum Luso-Brasileiro de Arqueologia Urbana

Publicado em 10 Outubro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve vai acolher o IV Fórum Luso-Brasileiro de Arqueologia Urbana (IV FAUR), que decorrerá nos dias 12 e 13 de outubro, no anfiteatro Teresa Gamito, no Campus de Gambelas, em Faro.

No dia 14 de outubro realizar-se-á ainda uma visita de estudo à vila museu de Mértola, um dos mais emblemáticos casos de arqueologia urbana em Portugal.

O IV FAUR é um evento que reúne arqueólogos, arquitetos, historiadores e outros interessados no estudo de cidades, oriundos de mais vinte instituições do Brasil, Portugal e Espanha. Destas instituições contam-se investigadores de quinze universidades (oito brasileiras, duas espanholas e cinco portuguesas) que irão debater com técnicos das autarquias e especialistas em intervenção urbana as problemáticas decorrentes da conciliação da construção nova e da reabilitação atual com as preexistências e os edifícios patrimoniais, sobretudo nos centros históricos.

A primeira edição deste evento realizou-se em 2006, em Salvador da Bahia, seguindo-se Coimbra, em 2008, e Recife, em 2011. A procura e interesse crescentes ao longo destas três edições do Fórum Luso-Brasileiro de Arqueologia Urbana, assim como a expansão da arqueologia em meio urbano nos últimos anos, leva a que, após um interregno de seis anos, se organize, na Universidade do Algarve, uma quarta edição onde as problemáticas de fazer arqueologia em cidades históricas serão o tema central.

As questões levantadas pela reabilitação urbana em centros históricos, mas também a forma como se constrói hoje a cidade, onde o subsolo entra, como nunca, na equação construtiva, tornam necessário discutir os diversos problemas, teóricos e metodológicos, que se colocam para a preservação do passado no quotidiano das nossas cidades. Se o tema não é novo, as dinâmicas da contemporaneidade impõem que seja constantemente revisitado, até porque hoje a Arqueologia se afirmou como um parceiro incontornável no planeamento da urbe. Segundo João Pedro Bernardes, arqueólogo e membro da comissão organizadora, “a intervenção nas cidades históricas, enquanto lugares de património e locais de encontros geracionais e civilizacionais, pressupõe um diálogo amplo e interdisciplinar não só entre arquitetura e arqueologia, mas entre todas as ciências e saberes que podem contribuir para a qualificação e sustentabilidade destes espaços de (con)vivência privilegiada”.

O IV FAUR é organizado pelo pólo da UAlg do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património (CEAACP), sedeado na Universidade de Coimbra.

Mais informação em : http://IVFAUR.untappedevents.pt