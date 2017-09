Universidade do Algarve acolhe “Annual Meeting em Cuidados Paliativos”

Publicado em 20 Setembro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve, em parceria com a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, vai organizar, nos dias 13 a 14 de outubro, o “Annual Meeting em Cuidados Paliativos”.

Este evento, que irá decorrer no Campus de Gambelas, tem como objetivo geral celebrar o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com doenças crónicas avançadas no Algarve.

A organização pretende promover o desenvolvimento dos Cuidados Paliativos na região, em colaboração com as instituições de saúde que se dedicam à prestação deste tipo de cuidados.

Através de um programa com carácter científico, abordando temáticas diversas, que constituem atualmente um desafio para a comunidade científica e para a sociedade em geral, pretende-se promover o diálogo entre todas as áreas profissionais que prestam cuidados a doentes em fase avançada da sua doença.

Este evento tem como públicos-alvo médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, investigadores, técnicos de saúde, juristas, assistentes espirituais, e voluntários nacionais e estrangeiros.

Sendo uma área de importância global irão ser abordadas algumas questões vitais na atualidade, incentivando a troca de informações sobre o estado-de-arte, partilha de conhecimento e o trabalho em equipa, com enfoque em áreas como a ética em fim de vida.

Paralelamente a conferências com a participação de conhecidos paliativistas a nível nacional, será dada igualmente oportunidade para a apresentação de iniciativas e projetos locais a desenvolver na região do Algarve.

A inscrição é gratuita, mas obrigatória e ainda pode ser feita aqui.

Consultar programa aqui.