Universidade do Algarve acolhe V Colóquio Narrativa, Média e Cognição

Publicado em 31 Outubro 2018 por RUA

A quinta edição do Colóquio Narrativa, Média e Cognição decorre na Universidade do Algarve, no Campus da Penha, dias 09 e 10 de novembro.

O estudo, a compreensão e a divulgação de práticas narrativas vão ser os temas em cima da mesa, nesta iniciativa organizada pelo CIAC – Centro de Investigação em Artes e Comunicação, em coorganização com o Grupo de Trabalho “Narrativas Audiovisuais” da Associação de Investigadores da Imagem em Movimento e a Sociedade Portuguesa de Ciências dos Videojogos.

O programa do evento conta com uma palestra inaugural de Arnaldo Saraiva, investigador científico e literário, ensaísta, cronista e poeta, e com 9 painéis dedicados a temas como: as Narrativas Marginalizadas, as Fake News, as Narrativas Literárias e as Narrativas mediáticas.

O V Colóquio Narrativa, Média e Cognição tem lugar no Complexo Pedagógico do Campus da Penha. A sessão inaugural acontece no anfiteatro 1.4, às 10h00.

A entrada é livre e confere certificado de participação, mas está sujeita a inscrição prévia, que pode ser feita no site da Universidade do Algarve.