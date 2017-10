Universidade do Algarve acolhe 2º Encontro Nacional de Estudantes Brasileiros em Portugal

Publicado em 03 Outubro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve vai acolher, de 5 a 8 de outubro, o 2º Encontro Nacional de Estudantes Brasileiros em Portugal (II ENEBRAP), que irá realizar-se no Campus da Penha, em Faro, e conta com a participação de cerca de 250 estudantes de várias universidades portuguesas.

O programa do encontro é composto por campeonatos desportivos, que irão promover a socialização dos estudantes, atividades culturais, festas, fóruns de discussões e palestras.

Destaque ainda para a conferência inaugural, intitulada “A cultura do conhecimento e o conhecimento da Cultura: em busca de uma sabedoria esquecida”, que irá ser proferida pelo vice-cônsul do Brasil no Algarve, Cláudio Guimarães dos Santos, no dia 6 de outubro, às 10h00, no Anfiteatro 0.6, no Complexo Pedagógico do Campus da Penha.

A iniciativa é organizada pelo Núcleo de Alunos Brasileiros da Universidade do Algarve e pela Associação de Estudantes Brasileiros do Instituto Politécnico de Bragança. Além disso, conta com o apoio do Consulado-Geral do Brasil em Faro e do Conselho de Cidadania deste Consulado.

Mais informações: http://portalaebipb.wixsite.com/aebipb/ii-enebrap