Universidade do Algarve abre nova licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e Gestão

Publicado em 06 Junho 2017 por RUA

A Universidade do Algarve vai abrir, no próximo ano letivo (2017/18), uma nova licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e Gestão, cujo objetivo principal é oferecer uma sólida formação nas áreas fundamentais da Matemática que são da maior relevância para a resolução de problemas concretos da Economia e da Gestão. Na resolução desses problemas é também enfatizada a importância da utilização dos adequados meios computacionais.

Numa iniciativa conjunta da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) e da Faculdade de Economia (FE), este novo curso contará com um corpo docente altamente qualificado, que garante a qualidade deste ciclo de estudos, contribuindo para uma sólida formação de quadros técnicos, dotados de ferramentas analíticas e computacionais exigidas pelo mercado dinâmico e global.

Procurar-se-á ainda proporcionar uma formação que permita o ingresso em mestrados especializados que necessitem de uma forte componente em Matemática, em particular nas áreas de Economia do Turismo, Economia do Ambiente e dos Recursos Naturais, Gestão Estratégica das Organizações, Gestão de Operações, Avaliação de Desempenho, Marketing, Contabilidade, Finanças e afins.

Os diplomados deste ciclo de estudos poderão exercer funções em organismos governamentais, empresas de consultoria, bancos, seguradoras, empresas de sondagens e estudos de mercado, e outras empresas no sector da gestão que baseiam o processo de tomada de decisão na construção de modelos matemáticos para planeamento, desenvolvimento e funcionamento das suas atividades.

Refira-se que, de acordo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, as taxas de empregabilidade na área científica da Matemática, nomeadamente na área de Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, são as mais elevadas a nível nacional.

A FCT e a FE “valorizam a participação dos estudantes em atividades extracurriculares e a aprendizagem da língua inglesa, de forma a facilitar os contactos com os muitos estudantes estrangeiros que frequentam a Universidade do Algarve e a potenciar as inúmeras oportunidades de mobilidade internacional.”

As duas faculdades mantêm também uma relação de grande proximidade com o meio empresarial e entidades públicas regionais e nacionais, devidamente formalizada através de protocolos que preveem a oferta de estágios e a prestação de serviços que envolvem a participação de estudantes.

O acesso a esta licenciatura, lecionada no Campus de Gambelas, deverá ser efetuado através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, tendo como prova de ingresso Matemática A.

Toda a informação sobre a licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e Gestão pode ser consultada em https://www.ualg.pt/pt/curso/1839