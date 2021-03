Universidade do Algarve abre licenciatura em Fisioterapia já no próximo ano letivo

Publicado em 22 Março 2021 por RUA FM

A Universidade do Algarve, através da Escola Superior de Saúde, vai reforçar a sua oferta formativa com a abertura do curso de licenciatura em Fisioterapia. Esta aposta da UAlg irá proporcionar uma formação consistente e qualificada na área da Fisioterapia já no próximo ano letivo (2021/2022).

Pretende-se que um estudante de Fisioterapia adquira conhecimentos, competências e aptidões que lhe permitam o exercício da prática profissional centrado no utente/familiar/cuidador, visando a melhoria da mobilidade, da funcionalidade, da saúde e do bem-estar, afetados por lesão, trauma, doença ou envelhecimento. Durante todo o percurso de ensino/aprendizagem adquirirá conhecimentos e habilidades em abordagens terapêuticas com base no movimento, no exercício terapêutico, na terapia manipulativa, nos agentes físicos e naturais, modalidades educativas, entre outras.

Este curso formará profissionais capazes de desenvolver competências humanas, científicas e técnicas num clima de interdisciplinaridade. Pretende-se ainda desenvolver raciocínio clínico e competências de avaliação e de intervenção nas áreas músculo-esquelética, neurológica e cardiorrespiratória, ao longo de todo ciclo de vida e em diversos contextos de intervenção.

Os licenciados em Fisioterapia poderão ainda realizar atividades de investigação, integrados em projetos científicos, e participar em programas de promoção e educação para a saúde.

Estes profissionais ficam habilitados a exercer a profissão quer em Portugal, quer no estrangeiro. Podem desenvolver a sua atividade em diversos contextos, nomeadamente: Unidades Hospitalares públicas e privadas; Unidades de Saúde Familiar; Unidades de Cuidados Continuados e Paliativas; Clubes Desportivos; Instituições de Solidariedade Social; Clínicas Privadas; Escolas; Autarquias; Centros Termais e de Bem-Estar; Saúde Ocupacional/Empresas; Exercício liberal; Centros de Investigação e Desenvolvimento; Ensino e Investigação em Instituições do Ensino Superior, entre outros.

Para ingressar neste curso, os alunos poderão utilizar as seguintes provas de ingresso: Biologia e Geologia ou Biologia e Geologia e Física e Química.

Este curso tem a duração de quatro anos e encontra-se projetado para permitir que o estudante adquira as suas habilidades profissionais, além de desenvolver consciência ética e social para o desempenho futuro da profissão.

