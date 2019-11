União das Freguesias de Faro realiza 1ª edição da“Oficina Comunitária de S. Pedro”

Publicado em 21 Novembro 2019 por RUA FM

A União das Freguesias de Faro vai realizar no dia 30 novembro, entre as 15h00 e as 18h00, o 1.º evento da Oficina Comunitária de S. Pedro.

A Oficina Comunitária de São Pedro é um projeto de economia circular que visa incentivar à reparação e reutilização de produtos e bens e que resulta de uma candidatura aprovada ao programa JUNTAr+ do Fundo Ambiental.

Na prática, este é um espaço colaborativo e de partilha, onde as pessoas se reúnem para consertar objetos, reparar electrodomésticos, aparelhos mecânicos e eletrónicos, bicicletas, mobiliário, roupas, calçado etc., com o apoio de voluntários e pessoal especializado.

O evento é público e gratuito e as inscrições podem ser efetuadas através do e-mail: oficina@uf-faro.pt com indicação do nome e descrição do objeto a reparar.

O principal desafio abordado é o de sensibilizar, formar e capacitar a população para a reparação, conversão ou integração de objetos antigos e danificados em objetos uteis, reduzindo o uso de novos materiais e de energia para os desenvolver— preservando e usando de modo mais eficiente os recursos.