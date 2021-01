União das Freguesias de Faro leva compras essenciais ao domicilio

Publicado em 19 Janeiro 2021 por RUA FM

Face ao novo confinamento a que o país está sujeito devido ao aumento significativo dos casos COVID-19, que afeta de forma mais severa a população mais idosa e fragilizada em termos de saúde, a União das Freguesias de Faro relança o seu programa de apoio “Não saia de casa!”, que esteve em funcionamento aquando do 1º confinamento em março e abril do ano passado.

Este programa visa a entrega ao domicílio de compras essenciais de supermercado e farmácia, por parte de uma equipa da União das Freguesias de Faro, a todas as pessoas com mais de 70 anos de idade ou com doença crónica desde que em situações de isolamento social ou ausência de rede de suporte familiar e residentes na freguesia.

Assim, todos os interessados, deverão telefonar para a União das Freguesias de Faro através dos números 289889765 ou 289889760, de segunda a sexta, entre as 9h00 e as 12h30.

A União das Freguesias de Faro aproveita para reforçar o apelo para a necessidade de todos nós cumprirmos escrupulosamente as regras de confinamento decretadas, permanecendo em casa, assim como, cumprir as normas de distanciamento social e etiqueta respiratória.

Só com civismo, responsabilidade e com a colaboração e apoio de todos, poderemos superar com sucesso esta adversidade.

Fique em casa! Proteja-se!