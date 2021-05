União das Freguesias de Faro lança Orçamento Participativo 2021

Publicado em 17 Maio 2021 por RUA FM

A União das Freguesias de Faro lançou a sua 5ª edição do Orçamento Participativo (OP 2021), um instrumento de participação cívica através do qual os cidadãos podem apresentar propostas e escolher, através do voto, quais os projetos a implementar em diferentes áreas de atuação da Junta de Freguesia.

Os interessados podem consultar o regulamento e apresentar as suas propostas até 13 de junho, em diferentes temáticas, como seja a dinamização sócio – cultural ou a qualificação e valorização dos espaços públicos, através do formulário disponibilizado na página eletrónica da União das Freguesias de Faro em www.uf-faro.pt

Desde 2017 já foram selecionados 16 projetos para implementação, dos quais 12 já se encontram concluídos o que representa um investimento superior a 130 mil euros. Entre os projetos já executados refira-se, por exemplo, o projeto Faro & Bike para reforço dos estacionamentos para bicicletas, a construção de embarcações tradicionais para utilização na Ria Formosa, a disponibilização de uma viatura elétrica para serviços sociais no Núcleo Piscatório da Ilha da Culatra, a campanha de esterilização de animais errantes e a requalificação patrimonial na Igreja de São Francisco.

O valor máximo por projeto é de 15.000€ e a fase de votação decorrerá entre 5 de julho a 9 de agosto, sendo selecionados os quatro projetos mais votados.