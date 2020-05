União das Freguesias de Faro lança concurso Eco-Famílias XXI

Publicado em 29 Abril 2020 por RUA FM

A União das Freguesias de Faro, em parceria com a ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa) lançou o concurso Eco Famílias. Este concurso, que se iniciou a 27 de abril e termina a 7 de junho, consiste num questionário que as famílias deverão responder sobre os seus hábitos de vida e pretende distinguir e premiar aqueles que demonstrarem, através da sua participação, as suas preocupações com o ambiente e com a sustentabilidade do nosso planeta.

Esta é uma atividade que visa principalmente envolver e informar as famílias, chamando a atenção para a importância dos comportamentos de cada um, no dia-a-dia, na construção da sustentabilidade da sua comunidade. Para obter mais informações sobre este concurso, os interessados deverão consultar a página eletrónica da União das Freguesias de Faro em: www.uf-faro.pt

Este é um concurso que surge no âmbito do projeto ECO-FREGUESIA XXI, onde a União das Freguesias de Faro está inserida, que reconhece e valoriza as práticas e politicas de sustentabilidade, valorizando quer os processos de educação, cidadania e participação, quer os resultados, traduzidos no incremento da sustentabilidade do território. Tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável à escala local procurando envolver os cidadãos em geral, e os dirigentes das juntas de freguesias em particular, na construção de uma sustentabilidade participada e reconhecendo as freguesias que melhor qualidade de vida oferecem aos seus habitantes.