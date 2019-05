União das freguesias de Faro homenageia o poeta e professor Elviro da Rocha Gomes em concurso literário

Publicado em 14 Maio 2019 por RUA

A União das Freguesias de Faro, de forma a incentivar a criatividade e a produção literária em poesia e prosa, contribuindo para a defesa e enriquecimento da língua portuguesa lançou o Concurso Literário “Elviro da Rocha Gomes”, cujos trabalhos devem ser entregues até 16 de agosto.

De acordo com Bruno Lage, presidente desta União de Freguesias, esta é também uma forma de homenagear o escritor, o poeta e o professor do antigo liceu de Faro, Elviro da Rocha Gomes, um dos vultos incontornáveis da cultura farense, tendo também sido diretor do Círculo Cultural do Algarve e colaborador em diversos jornais regionais.

Podem concorrer participantes nacionais ou estrangeiros, desde que os seus trabalhos sejam em língua portuguesa. Haverá três modalidades para cada Expressão literária (poesia e prosa) a que se pode concorrer, designadamente a categoria ADULTO, a categoria JOVEM e a categoria JUVENIL.

O regulamento poderá ser consultado na página eletrónica da União das Freguesias de Faro.