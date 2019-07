União das Freguesias de Faro avança com programa de esterilização de felídeos

Publicado em 03 Julho 2019 por RUA

A União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro), no âmbito de um projeto aprovado no orçamento participativo 2018, começou a implementar o Programa Cheque Veterinário que vai permitir realizar a “Captura-Esterilização-Devolução” (CED) em 36 colónias de felinos identificadas na Freguesia.

Este programa tem como objetivo prioritário controlar a taxa de natalidade de gatos existente na cidade de Faro, uma vez que, um casal de gatos pode ter duas ou mais ninhadas por ano, podendo vir a gerar exponencialmente perto de 2.000 animais ao fim de um período de três anos. Esta é uma realidade que importa combater pelo que é fácil tomar consciência de como é importante tomar medidas eficazes de controlo desta situação, garantindo sempre o bem-estar dos animais capturados.

Contudo, para além do controlo da taxa de natalidade esta medida visa promover a melhoria da saúde pública, diminuir incómodos e casos de insalubridade, bem como assegurar melhores condições de sobrevivência dos gatos e de controlo mais eficaz nestas colónias. Em termos práticos, será efetuada a identificação eletrónica, esterilização, desparasitação e respetiva vacinação antirrábica nos animais identificados nas colónias.

O programa está a ser implementado com a colaboração dos proponentes do projeto, das respetivas cuidadoras das colónias, de clínicas veterinárias solidárias aderentes, contanto ainda com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Faro.

Para implementação deste projeto foi estabelecido um Protocolo com a Ordem dos Médicos Veterinários por forma a incluir a União das Freguesias de Faro no Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para Animais de Companhia