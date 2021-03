Um Cão à minha Janela” visita idosos em confinamento nos lares do concelho de Loulé

Publicado em 19 Março 2021 por RUA FM

Ao longo dos últimos meses, em que a situação pandémica tem levado a um isolamento forçado e doloroso dos idosos que se encontram em estruturas residenciais, a Câmara Municipal de Loulé e a Associação Kokua, através do projeto “Um Cão à minha Janela”, têm promovido momentos de partilha afetiva entre estes cidadãos e um cão de ajuda social.

Na impossibilidade da equipa que acompanha o projeto aceder ao interior dos lares por questões de proteção dos utentes, esta iniciativa é realizada através da janela dos edifícios.

São momentos de partilha de afetos que contribuem para o bem-estar psicológico e emocional dos idosos que, há um ano, vivem praticamente em isolamento total, longe das suas famílias.

Esta presença nos lares é apenas uma das vertentes do programa “Dá-me a tua pata”. Através dos cães de ajuda social, este projeto cofinanciado pelo Portugal Inovação Social e CRESC Algarve, em parceria com a Câmara Municipal de Loulé como investidor social, procura a promoção do bem-estar, autonomia e inclusão social de pessoas com diversidade funcional e suas famílias ou daqueles que vivem em isolamento extremo.

É o caso de crianças com perturbação do espectro do autismo em que o contacto com um cão de ajuda social, através atividades de interação e jogos visuais, recebem estímulos que têm sido determinantes para o aumento de socialização e redução dos níveis de ansiedade.

Em contexto de COVID-19, esta ação tem sido uma mais-valia por permitir que todo o processo seja realizado, sem que haja a necessidade de uma proximidade física, evitando assim a possibilidade de transmissão da COVID-19.

“Estamos muito felizes com os resultados desta iniciativa, em particular nesta fase pandémica. Encontrámos aqui mais um veículo para apoiar os nossos idosos que, no fundo, constituem o grupo da população que mais tem sido penalizado com esta situação pela ausência do contacto com os seus familiares. Importa também sublinhar a valorização do papel do animal na sociedade atual, e neste caso a sua importância do ponto de vista socioafetivo e terapêutico “, realça o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.

As pessoas que tenham interesse em beneficiar do projeto “Um Cão à minha Janela” poderão entrar em contacto com a Associação Kokua através do e-mail geral@kokua.pt e indicar os seguintes elementos: breve descrição dos beneficiários e da circunstância de vivência em que se encontram (ex. faixa etária, interesses, contexto domiciliário/centro de resposta específica), breve descrição das características físicas externas do centro/domicílio (ex. tipo de janelas que possuí, onde se localiza), e disponibilidade horária para o agendamento das visitas.

Refira-se que, após a visita e desenvolvimento da atividade, a Associação fará a avaliação dos resultados e o impacto do projeto junto de quem dele beneficia.