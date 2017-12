Última semana para candidaturas a estágios na NASA

Publicado em 12 Dezembro 2017 por RUA

Termina já no próximo dia 18 de dezembro o prazo de submissão de candidaturas à 2ª edição do Concurso de Bolsas de Investigação para Estágios na NASA destinados a estudantes de nacionalidade portuguesa.

Estão abertas, até dia 18 de dezembro (segunda-feira), as candidaturas à 2ª edição do Concurso de Bolsas de Investigação para Estágios na National Aeronautics and Space Administration of the USA (NASA), que visa a atribuição de seis bolsas para estudantes de nacionalidade portuguesa. As candidaturas podem ser submetidas eletronicamente, através do sítio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) na internet.

Este programa de estágios realiza-se ao abrigo de um acordo de cooperação celebrado em 2016, entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), a FCT e a NASA, que permitiu que Portugal integrasse o Programa Internacional de Estágios da agência espacial norte-americana.

Nesta 2ª edição do programa de estágios, os candidatos têm à disposição oportunidades em 18 projetos de investigação da NASA que poderão frequentar. Podem candidatar-se a estas seis bolsas de estágio alunos que estejam a frequentar um doutoramento ou mestrado nas áreas das ciências, tecnologias, engenharias e matemática, e a desenvolver trabalho académico com especial enfoque na área espacial. Os alunos selecionados irão frequentar os estágios entre junho e dezembro de 2018.

Mais informações:

Aviso de Abertura

Lista de Oportunidades de Estágio