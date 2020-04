UAlgEstamosJuntos apoia os estudantes não bolseiros, nacionais e internacionais

Publicado em 09 Abril 2020 por RUA FM

A Universidade do Algarve criou um Subsídio Excecional de Emergência COVID-19, lançando uma campanha à comunidade académica sob o mote #UAlgEstamosJuntos, para apoiar os estudantes não bolseiros, nacionais e internacionais, que se encontrem em situação de maior vulnerabilidade social e carência económica, permitindo, assim, que possam prosseguir a sua formação académica.

O Subsídio Excecional de Emergência COVID-19 é constituído por dotações provenientes de receitas próprias dos Serviços de Ação Social da UAlg, mas devido à necessidade de providenciar uma resposta imediata face ao atual cenário de crise económica e de emergência social, a Universidade convocou toda a comunidade académica para dar o seu contributo através de donativos financeiros.

Dada a natureza excecional desta iniciativa, todas as Entidades Públicas e Privadas, ou cidadãos em geral, poderão associar-se a esta campanha. Os donativos podem ser realizados por transferência bancária para a conta dos Serviços de Ação Social da UAlg, através do preenchimento do formulário: www.ualg.pt/pt/content/donativos-da-campanha-ualgestamosjuntos

Para o reitor da UAlg, Paulo Águas, “todos os donativos são importantes, independentemente do valor com que cada um possa contribuir.” O reitor reitera ainda que “ninguém se deve sentir obrigado a participar. A participação é um ato voluntário.”

Podem candidatar-se a este Subsídio Excecional de Emergência todos os estudantes inscritos e matriculados na UAlg em cursos de licenciatura, mestrado, mestrado integrado ou técnicos superiores profissionais, e/ou alojados nas instalações das residências universitárias, excluindo os estudantes ao abrigo de programas de mobilidade.

Este subsídio apenas poderá ser utilizado para pagamento do valor integral ou parcial das propinas do ano letivo 2019/20 ou para o pagamento das residências universitárias.

O Subsídio Excecional consiste numa comparticipação pecuniária única, no valor máximo de 500 euros, destinada a dar resposta a situações pontuais de grave carência económica, resultantes diretamente da Pandemia da COVID-19.

Não são elegíveis os estudantes beneficiários de ação social direta, atendendo à existência de mecanismos de atualização dos valores dos apoios concedidos ou apoio de outras entidades, exceto nos casos em que se considere haver circunstâncias que tornem manifestamente insuficiente o apoio já recebido.

Toda a informação pode ser consultada aqui