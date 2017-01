UAlg volta a disponibilzar rastreios de VIH/SIDA

Publicado em 26 Janeiro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve tem nos próximos meses sessões de rastreios de VIH/SIDA.

O objetivo é sensibilizar a população académica para a importância da deteção precoce da infeção. Os rastreios são gratuitos, anónimos e confidenciais. O teste é rápido e realizado na Unidade Móvel que está no local. O resultado do teste é obtido em em 20 minutos.

A iniciativa é da responsabilidade da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP, através do Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce da Infeção pelo VIH/SIDA (CAD), e conta com a colaboração dos Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve.

Para saberes quando e onde podes fazer os testes, consulta o calendário abaixo:

FEVEREIRO 2017

Dia 9, quinta-feira, das 10h00 às 13h30 – Escola Superior de Saúde

Dia 16, quinta-feira, das 10h00 às 13h30 – Campus de Gambelas

Dia 23, quinta-feira, das 10h00 às 13h30 – Campus da Penha

MARÇO 2017

Dia 2, quinta-feira, das 10h00 às 15h00 – Campus de Portimão

Dia 9, quinta-feira, das 10h00 às 13h30 – Escola Superior de Saúde

Dia 16, quinta-feira, das 10h00 às 13h30 – Campus de Gambelas

Dia 23, quinta-feira, das 10h00 às 13h30 – Campus da Penha

ABRIL 2017

Dia 6, quinta-feira, das 10h00 às 13h30 – Escola Superior de Saúde

Dia 20, quinta-feira, das 10h00 às 13h30 – Campus da Penha

Dia 27, quinta-feira, das 10h00 às 13h30 – Campus de Gambelas

Dia 27, quinta-feira, das 10h00 às 15h00 – Campus de Portimão

MAIO 2017

Dia 18, quinta-feira, das 10h00 às 13h30 – Campus de Gambelas

Dia 25, quinta-feira, das 10h00 às 13h30 – Campus da Penha

JUNHO 2017

Dia 1, quinta-feira, das 10h00 às 15h00 – Campus de Portimão

Dia 8, quinta-feira, das 10h00 às 13h30 – Escola Superior de Saúde

Dia 22, quinta-feira, das 10h00 às 13h30 – Campus de Gambelas

Dia 29, quinta-feira, das 10h00 às 13h30 – Campus da Penha