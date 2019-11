UAlg volta a destacar-se no Times Higher Education World University Rankings

Publicado em 08 Novembro 2019 por RUA FM

A Universidade do Algarve volta a ficar bem posicionada no Times Higher Education World University Rankings by Subject 2020, integrando pela primeira vez as listas das melhores do mundo em Ciências Sociais e em Gestão e Economia deste ranking.

Num total de 720 instituições de todo o mundo, a UAlg situa-se entre as posições 301-400 na área das Ciências Sociais.

Também na área de Gestão e Economia, das 632 universidades que integraram o Ranking a nível mundial, a UAlg situa-se entre as posições 401-500.

As Ciências Sociais incluem as áreas da Comunicação e Media, Política e Estudos Internacionais, Sociologia e Geografia. A Gestão e Economia engloba as áreas da Gestão, Economia, Contabilidade e Finanças.

Os critérios de inclusão nestes rankings são atingir o limite mínimo de 200 publicações nos últimos cinco anos nestas áreas e o seu corpo docente atingir o limite mínimo de 4% do total para a área de Ciências Sociais e 5% para a área de Gestão e Economia.

Os resultados obtidos decorrem, em larga medida, da atividade que a UAlg tem desenvolvido no âmbito dos cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento destas duas áreas científicas.

O Times Higher Education World University Rankings by Subject baseia-se num conjunto de indicadores de investigação, produtividade, reputação e impacto; ambiente de ensino e aprendizagem; inovação e transferência de conhecimento e internacionalização.