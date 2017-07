UAlg visitou empresas de produção de energias renováveis marinhas na Suécia

Publicado em 14 Julho 2017 por RUA

A Universidade do Algarve, através da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA), visitou várias empresas de produção de energias renováveis marinhas na Suécia, no âmbito da parceria do MAESTRALE – Programa MED.

As cidades visitadas foram Gotemburgo, Kristineberg e Lysekil, onde a comitiva visitou as seguintes entidades: Minesto, Waves 4 Power, the Sven Lovén Centre (University of Gothemburg), Seabased e Sea Twirl.

Nestas visitas foram apresentadas as tecnologias pelos CEO’s das respetivas empresas, com visita às instalações das mesmas, incluindo tecnologias de energia das marés, ondas, turbinas eólicas e biomassa.

O objetivo desta deslocação à Suécia foi o de conhecer as tecnologias já operacionais no norte da Europa e avaliar a sua transferibilidade para a zona MED.