UAlg vai estar na Web Summit com a plataforma MILAGE APRENDER+

Publicado em 05 Novembro 2018 por RUA

A Universidade do Algarve vai estar presente na terceira edição da Web Summit em Lisboa, onde são esperados mais de 70 mil participantes. A UAlg vai apresentar a plataforma MILAGE APRENDER+, uma app que já está a ser usada por professores e alunos em Portugal, Espanha, Noruega e Turquia.

Em colaboração com o Alto-Comissariado para as Migrações, a app está também a ser utilizada para apoiar alunos do programa Escolhas, cuja missão é promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis, visando a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social. Desenvolvida inicialmente para o ensino da matemática, esta aplicação já abrande outras disciplinas, através de um método pedagógico inovador e motivante, que estimula a aprendizagem autónoma. Com o apoio da Direção Geral de Educação, em Portugal está a ser generalizado o uso da app MILAGE APRENDER+ em todas as escolas do País.

Segundo Mauro Figueiredo, docente da UAlg e coordenador do projeto, “é fundamental acreditarmos que é possível o sucesso estar ao alcance de todos, numa escola mais democrática e inclusiva. Hoje já são mais de 10 000 alunos e professores que utilizam a plataforma, amanhã seremos mais de 1 milhão.”

Veja aqui o vídeo de apresentação