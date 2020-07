UAlg vai acolher “Ocean Colour Summer School”

Publicado em 14 Julho 2020 por RUA FM

O Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve vai acolher a “Ocean Colour Summer School”, uma iniciativa integrada na “Escola de Verão” da Universidade do Algarve, financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Esta Summer School, cujo programa de formação vai ser dinamizado pelas Investigadoras Sónia Cristina e Priscila Goela do CIMA, conta com o apoio da Portugal Space e integra no seu painel de formação vários investigadores que se distribuem entre as universidades do Algarve, Lisboa, Aveiro, Évora, Açores e do Porto, e também do Instituto Hidrográfico (IH) e do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

A Ocean Colour Summer School foca a temática da extração e utilização de dados de satélite, para estudar fenómenos e processos no Oceano, e integra-se no âmbito das prioridades definidas na Estratégia Nacional para o Espaço. Os objetivos do plano de formação são, por um lado, capacitar estudantes na temática da deteção remota da cor do oceano, e por outro, estimular a cooperação científica entre alunos e professores de diferentes instituições nacionais.

A Ocean Colour Summer School inclui uma componente de formação letiva e outra de investigação, a realizar de forma exclusivamente presencial. Pretende-se que se desenvolvam breves trabalhos de investigação, tanto nas instalações da Universidade do Algarve, como nas instituições parceiras, prevendo-se o financiamento de 10 bolsas de investigação, destinadas a alunos de licenciatura e mestrado.

Podem concorrer estudantes de Licenciatura e de Mestrado nas áreas afins às Ciências do Mar, como Ciências da Terra e Atmosfera, Biologia Marinha, Física, Química, Oceanografia, Geofísica, Deteção Remota, Informática, entre outras.

O início da Ocean Colour Summer School está previsto para o final de julho e terá a duração de três meses.

Mais informações em www.cima.ualg.pt