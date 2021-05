UAlg vai abrir novos CTeSP em “Marketing Digital” e “Design e Tecnologias Multimédia”

Publicado em 03 Maio 2021 por RUA FM

Atenta às necessidades do mercado de trabalho, a Universidade do Algarve vai aumentar a sua oferta formativa com dois novos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), já no próximo ano letivo (2021/2022), um em Marketing Digital e outro em Design e Tecnologias Multimédia.

Marketing Digital

O CTeSP em Marketing Digital foi criado para dar resposta à crescente exigência das entidades empregadoras a nível de recursos humanos, dotando os atuais e futuros profissionais da área de amplas competências.

Este novo CTeSP, da responsabilidade da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT), pretende formar profissionais com compacidades para planear, gerir, executar, monitorizar e avaliar, no âmbito das organizações, as operações de marketing digital.

Pretende-se que estes profissionais adquiram competências que lhes permitam desenvolver estratégias para conteúdos digitais; elaborar e coordenar campanhas de marketing digital; gerir as redes sociais da empresa ou organização; criar e gerir um negócio de comércio eletrónico; elaborar e implementar campanhas de email e mobile marketing, entre outras.

O plano curricular foi concebido com o apoio de profissionais do setor, nomeadamente diretores de Marketing de diferentes organizações.

Design e Tecnologias Multimédia

O CTeSP em Design e Tecnologias Multimédia, lecionado pela Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC), visa criar profissionais com uma formação abrangente nas áreas do design e da comunicação, utilizando as tecnologias multimédia como princípio fundamental no seu processo criativo.

O técnico de Design e Tecnologias Multimédia será um profissional apto a exercer atividades no âmbito da produção de produtos de comunicação audiovisual e multimédia e no desenvolvimento de projetos de carácter artístico, cultural e tecnológico.

Poderá integrar quadros técnicos de pequenas e médias empresas dos diversos setores públicos ou privados, associações de promoção e dinamização cultural, teatros municipais e diversos equipamentos culturais, entre outros, para o desenvolvimento de soluções inovadoras de comunicação.

Um CTeSP é um ciclo de estudos que confere um diploma de técnico superior profissional de nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações. Tem a duração de dois anos letivos, constituídos por um conjunto de unidades curriculares organizadas em componentes de formação geral e científica, formação técnica e formação em contexto de trabalho, que se concretiza através de um estágio. O titular deste diploma poderá ingressar nos cursos de licenciatura da UAlg, através de concurso especial próprio a si destinado, adquirindo o respetivo grau académico.

Mais informações sobre o CTeSP em Marketing Digital:

https://www.ualg.pt/curso/1929/

Mais informações sobre o CTeSP em Design e Tecnologias Multimédia:

https://www.ualg.pt/curso/1930