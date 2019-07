UAlg tem nova licenciatura em Bioengenharia  

Publicado em 11 Julho 2019 por RUA

Com o objetivo de preparar profissionais com competências técnicas e científicas para resolverem problemas multidisciplinares da Bioengenharia, a Universidade do Algarve vai reforçar a sua oferta formativa para o próximo ano letivo (2019/20) com uma licenciatura em Bioengenharia.

A Bioengenharia combina a biologia, a biotecnologia e a engenharia. Este campo único e interdisciplinar abrange uma gama ampla de temas, onde o entendimento aprofundado da engenharia possibilita resolver desafios no âmbito da engenharia biomédica e das tecnologias biológicas.

Com uma duração de 3 anos, esta nova licenciatura exige como provas de ingresso um dos seguintes conjuntos de exames: Biologia e Geologia e Matemática A ou Física e Química e Matemática A.

Sendo a bioengenharia uma área em crescente procura, o plano curricular deste curso permite a realização de estágio em ambiente empresarial ou em ambiente científico, promovendo a inserção nas múltiplas vertentes profissionais.

Relativamente às saídas profissionais, os licenciados em Bioengenharia pela UAlg poderão exercer funções em hospitais, laboratórios ou indústrias, com atividade nas áreas de Engenharia Biológica e Engenharia Biomédica.

Os profissionais poderão desenvolver atividades relacionadas com processos químico-biológicos, materiais naturais e produtos de origem marinha, novos produtos com base em biologia molecular, instrumentação biomédica, sistemas de apoio ao diagnóstico e terapia, entre outras.

Esta nova licenciatura da UAlg será lecionada pela Faculdade de Ciências e Tecnologia, contando com o apoio do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina e da Escola Superior de Saúde.

Mais informações disponíveis aqui