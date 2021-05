UAlg tem abertas inscrições para “Dias Abertos Online”

Publicado em 25 Maio 2021 por RUA FM

Com o objetivo de divulgar a oferta formativa da Universidade do Algarve para 2021/2022 e dar a conhecer a Instituição aos alunos do 9º ano e do Ensino Secundário, de 31 de maio a 2 de junho, vão realizar-se os “Dias Abertos Online”, através da plataforma zoom, devido à situação pandémica provocada pela COVID-19.

Para ir ao encontro dos interesses e das áreas temáticas dos alunos, os “Dias Abertos Online” serão apresentados por Faculdades e Escolas e por áreas temáticas. Além das licenciaturas e mestrados integrados, também será dado destaque aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP).

Os participantes podem inscrever-se em todas as sessões que quiserem, recebendo, posteriormente, por email um link de acesso.

As inscrições podem ser feitas por turmas ou individualmente. A iniciativa destina-se a alunos e professores de todo o País, mas também a outros agentes educativos, procurando incluir ainda os encarregados de educação e demais cidadãos interessados.

Esta é uma oportunidade única para interagir com professores e estudantes em várias sessões de esclarecimento. Em formato de Webinar, estas sessões, de cerca de cinco minutos por curso, focarão sempre os aspetos diferenciadores.

Inscrições, dias e horários das apresentações:

https://www.ualg.pt/ualg-realiza-dias-abertos-online