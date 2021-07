UAlg tem abertas candidaturas para Cursos Especiais e Mudança de Instituição/Curso até 23 de agosto

Publicado em 22 Julho 2021 por RUA FM

As candidaturas para os “Concursos Especiais” e “Mudança de par Instituição/Curso” já estão a decorrer até ao próximo dia 23 de agosto. A Universidade do Algarve disponibiliza 383 vagas para estes regimes.

Podem candidatar-se aos “Concursos Especiais” os titulares de um Diploma de Especialização Tecnológica, obtido após conclusão de um Curso de Especialização Tecnológica (CET); os titulares de um Diploma de Técnico Superior Profissional, obtido após conclusão de um Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP); os candidatos aprovados nas provas de Avaliação de Capacidade para a Frequência do Ensino Superior (Maiores de 23 anos); e os titulares de outros cursos superiores.

Os estudantes abrangidos pelo Estatuto de Estudante Internacional não podem candidatar-se neste regime.

Em relação ao regime “Mudança de par Instituição/Curso” podem candidatar-se os estudantes nacionais que cumulativamente tenham estado matriculados e inscritos noutro par instituição/curso e não o tenham concluído; tenham realizado os exames nacionais do ensino secundário correspondentes às provas de ingresso fixadas para esse par, para esse ano, no âmbito do regime geral de acesso; e tenham, nesses exames, a classificação mínima exigida pela instituição de ensino superior, nesse ano, no âmbito do regime geral de acesso.

Podem ainda candidatar-se ao regime “Mudança de par Instituição/Curso” os estudantes estrangeiros que cumulativamente tenham estado matriculados e inscritos num curso em instituição de ensino superior estrangeira e não o tenham concluído; e tenham exames finais de disciplinas homólogas (equivalentes) às provas de ingresso do curso a que pretendem concorrer e de âmbito nacional

Os estudantes ao abrigo do Estatuto de Estudante Internacional não podem candidatar-se neste regime.

A apresentação de candidaturas decorre apenas numa única fase (de 20 de julho a 23 de agosto).