UAlg reforça Plano de Contingência e suspende atividades letivas presenciais de 12 a 27 de março de 2020

Publicado em 12 Março 2020 por RUA FM

A Universidade do Algarve tem acompanhado todas as orientações e decisões das autoridades nacionais de saúde pública quanto às medidas de prevenção e controlo da propagação da COVID-19.

Até à presente data, na UAlg, desconhecem-se quaisquer casos confirmados ou suspeitos.

Porém, face ao agravar da evolução da pandemia, e para acautelar a saúde e segurança da comunidade académica, mostra-se necessário tomar medidas excecionais e adicionais ao Plano de Contingência da UAlg para a COVID -19.

Designadamente:

A suspensão de todas as atividades letivas presenciais na Universidade do Algarve, com efeitos a partir do dia 12 de março de 2020 e até ao dia 27 de março de 2020;

A implementação pelas unidades orgânicas, com caráter de urgência, dos meios de ensino a distância, sempre que possível;

A suspensão de todos os eventos, atividades desportivas e culturais nas instalações da UAlg, até nova decisão;

A suspensão de todas as deslocações em serviço, até decisão em contrário;

A suspensão de todas as deslocações em serviço previamente autorizadas;

A suspensão de reuniões de júris de concursos na forma presencial, até nova informação;

A continuação do funcionamento das residências e cantinas dos Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve, de forma a garantir o estrito apoio aos estudantes da UAlg, sempre que estes não possam regressar às suas residências.

De acordo com as orientações do Plano de Contingência para a Universidade do Algarve, foi ouvido o Centro de Emergência da Universidade do Algarve (CEUAlg).

A UAlg prosseguirá no estrito cumprimento das decisões e recomendações das autoridades de saúde, pelo que estas medidas poderão ser ajustadas ou complementadas por outras, conforme as circunstâncias exigirem.

A Universidade do Algarve apela a todos os membros da comunidade académica para que com serenidade e sem alarmismo sigam estas recomendações e as que sejam emanadas pelas autoridades de saúde pública.

Contamos com todos para ultrapassar este momento particularmente delicado.