UAlg recebe V Semana do NEBUA

Publicado em 05 Março 2018 por RUA

O Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade do Algarve (NEBUA) organiza este mês a quinta edição da Semana do NEBUA.

Este evento reúne várias actividades da área da biologia, promovendo a divulgação de trabalhos de ponta na área da Biologia junto dos estudantes de Biologia Marinha e Biolgia da Universidade do Algarve. Desenrolar-se-ão ao longo dos sete dias da Semana palestras com a presença de cientistas da instituição de renome,contando também com Eduardo Rêgo, a voz dos programas da BBC Vida Selvagem, além de workshops, documentários, saídas de observação de aves, saída de mergulho e limpeza da praia. Aponta-se para uma diversificação dos conhecimentos nas diversas temáticas da Biologia por parte dos participantes.

Esta edição do evento decorrerá entre 5 e 11 de Março no campus de Gambelas da Universidade do Algarve.

A V Semana do NEBUA conta com o apoio institucional do Centro de Mergulho Científico CCMAR, Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens (RIAS), Straw Patrol.

As informações mais recentes e relevantes relativas à organização e programa científico podem ser consultadas aqui