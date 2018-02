UAlg recebe multidão de alunos em “Dia Aberto”

Publicado em 23 Fevereiro 2018 por RUA

A Universidade do Algarve voltou a realizar mais uma edição do Dia Aberto, no dia 22 de fevereiro, tendo esgotado o número de inscrições. Mais de 2300 participantes aderiram à iniciativa, direcionada aos alunos dos 9.º, 10.º, 11.º e 12.º anos, mas também a agentes educativos, procurando incluir, ainda, os encarregados de educação e demais cidadãos interessados.

Às 9h00 da manhã já eram muitos os alunos do ensino básico e secundário de todas as escolas do Algarve e de algumas do Alentejo que aguardavam pelo início das atividades.

O espaço, habitualmente votado às aulas, esteve durante todo o dia dedicado às atividades preparadas para os alunos que se deslocaram até à Universidade. Qual a importância do Dia Aberto? O que pensam os alunos sobre esta iniciativa? Este dia pode ajudá-los nas decisões futuras?

Entusiasmada com a visita, Mariana Candeias, que frequenta o 11º ano na Escola Secundária João de Deus, em Faro, confessou que já no ano passado quis participar com a sua turma, mas não conseguiu. Este ano, não esperou e resolveu inscrever-se sozinha. “Mal abriram as inscrições, resolvi logo inscrever-me e estou a adorar a iniciativa!”

Também Raquel Siva, a frequentar o 12º ano na Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, vê este dia como uma mais-valia para os alunos que, tal como ela, ainda “não sabem bem o que querem”. Indecisa quanto ao seu futuro, a aluna sente-se dividida entre o curso de Imagem Animada e Design de Comunicação e espera que esta oportunidade de conhecer a UAlg mais de perto a possa ajudar. “Estou a gostar muito, superou as minhas expetativas!”

Caso curioso é o de Serena Correia, que veio da Escola Secundária Gil Eanes, em Lagos. Na verdade, tal como a sua experiência na Academia algarvia, Serena é uma estreante em Portugal. Brasileira, vinda do interior do Rio de Janeiro há oito meses, a aluna nunca antes tinha visitado uma universidade e está a achar tudo “muito legal”. A acompanhá-la veio também o seu colega Rúben Pacheco, que considera o Dia Aberto de suma importância “para explicar as principais diferenças entre os cursos, permitindo que no futuro possam fazer uma escolha mais acertada”.

Para ajudar a responder a estas e outras perguntas, a UAlg organizou mais de uma centena de atividades. Os visitantes experienciaram uma verdadeira viagem ao mundo da investigação, através das várias áreas de estudo da UAlg. Todas as atividades foram pensadas de forma a desafiar e interpelar os conhecimentos dos jovens, estimulando o seu sentido crítico, a assimilação de novos conceitos ou a estruturação de matérias já abordadas em sala de aula, através das várias disciplinas que constituem os currículos do ensino básico e secundário em Portugal.

Organizadas pelo Gabinete de Desporto da Associação Académica da UAlg, decorreram, em simultâneo, várias atividades desportivas.

Em jeito de conclusão, André Botelheiro, coordenador do Gabinete de Comunicação da UAlg, considera que “este dia está cada vez mais consolidado e voltou a superar as expetativas. Esta iniciativa exige uma forte mobilização da Academia. Segundo a mesma fonte, cerca de 600 pessoas, entre alunos, funcionários e professores, trabalharam em conjunto para levar a cabo mais uma edição do dia aberto”. Na sua opinião, esta abertura ao exterior reveste-se de primordial importância, “não só pela divulgação da oferta formativa e, consequentemente, da UAlg no seu todo, mas também pelo impacto que possa ter na divulgação e no incentivo da prossecução dos estudos superiores”.